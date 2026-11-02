Global Indemnity Aktie
WKN DE: A2DGJ8 / ISIN: KYG3933F1054
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02.11.2026 12:56:46
Global Indemnity Appoints Jessica E. Buss As CEO
(RTTNews) - Global Indemnity Group, LLC (GBLI), a specialty insurance company, said Monday that it has appointed Jessica E. Buss as chief executive officer, effective immediately.
Buss succeeds Joseph W. Jay Brown, who has served as CEO since 2022. She will also lead the company's two operating platforms, Katalyx Holdings LLC and Belmont Holdings GX, Inc.
Buss brings extensive specialty insurance experience, having previously served as CEO of GuideOne Insurance, where she more than doubled premiums, Argo Group and Open Lending. She also held leadership roles at Rockhill Insurance and State Auto Mutual.
On the Nasdaq, GBLI shares closed down 0.10% at $24.48 on Friday.
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