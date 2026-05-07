Global Indemnity Group LLC Registered A gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Global Indemnity Group LLC Registered A präsentierte am 05.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 0,29 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Global Indemnity Group LLC Registered A -0,300 USD je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite hat Global Indemnity Group LLC Registered A im vergangenen Quartal 109,2 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 0,49 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Global Indemnity Group LLC Registered A 108,7 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at