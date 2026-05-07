|
07.05.2026 06:31:29
Global Indemnity Group LLC Registered A gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Global Indemnity Group LLC Registered A präsentierte am 05.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.
Das EPS wurde auf 0,29 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Global Indemnity Group LLC Registered A -0,300 USD je Aktie verdient.
Auf der Umsatzseite hat Global Indemnity Group LLC Registered A im vergangenen Quartal 109,2 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 0,49 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Global Indemnity Group LLC Registered A 108,7 Millionen USD umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX in Grün -- DAX volatil -- Asiens Börsen schließlich im Plus - Starke Gewinne in Tokio
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich mit positiven Vorzeichen, während sich der deutsche Aktienmarkt nicht für eine Richtung entscheiden kann. Die Börsen in Fernost verzeichneten am Donnerstag Gewinne.