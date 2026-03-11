|
Global Indemnity Group LLC Registered A hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Global Indemnity Group LLC Registered A hat am 10.03.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Es stand ein EPS von 0,44 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Global Indemnity Group LLC Registered A noch ein Gewinn pro Aktie von 0,650 USD in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz wurden 116,7 Millionen USD gegenüber 108,5 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 1,75 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 3,12 USD je Aktie vermeldet.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 450,10 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 2,02 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte Global Indemnity Group LLC Registered A einen Umsatz von 441,19 Millionen USD eingefahren.
