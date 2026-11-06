Global Indemnity Group LLC Registered A präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Global Indemnity Group LLC Registered A hat am 04.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,61 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,860 USD erwirtschaftet worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Global Indemnity Group LLC Registered A in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 1,10 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 112,9 Millionen USD im Vergleich zu 114,2 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at