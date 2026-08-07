Global Indemnity Group LLC Registered A veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Global Indemnity Group LLC Registered A hat am 05.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

In Sachen EPS wurden 0,76 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Global Indemnity Group LLC Registered A 0,710 USD je Aktie eingenommen.

Im abgelaufenen Quartal hat Global Indemnity Group LLC Registered A 116,1 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 5,05 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 110,5 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at