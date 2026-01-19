Ten Holdings Aktie
WKN DE: A40L9V / ISIN: US8802451059
|
19.01.2026 16:25:00
Global industrial stocks feel the benefit of the biggest hedge fund buying in ten years
Improved forecasts for global growth, a decent IP print and the rearmament in Europe are all encouraging hedge funds to overweight the industrial sector.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!