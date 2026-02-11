Global Information,Inc Registered gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Global Information,Inc Registered hat am 10.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS belief sich auf 13,32 JPY gegenüber 28,23 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 20,68 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 575,7 Millionen JPY. Im Vorjahreszeitraum waren 725,8 Millionen JPY in den Büchern gestanden.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 78,28 JPY beziffert, während im Vorjahr 106,58 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahr von 6,61 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 2,57 Milliarden JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 2,75 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at