Global Information,Inc Registered informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Global Information,Inc Registered gab am 12.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,23 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -9,710 JPY je Aktie erwirtschaftet worden.

Das vergangene Quartal hat Global Information,Inc Registered mit einem Umsatz von insgesamt 292,1 Millionen JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 405,8 Millionen JPY erwirtschaftet worden waren, um 28,01 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at