Global Information,Inc Registered: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Global Information,Inc Registered hat am 12.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 6,66 JPY. Im Vorjahresviertel waren 5,70 JPY je Aktie erzielt worden.

Global Information,Inc Registered hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 489,1 Millionen JPY abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 6,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 525,8 Millionen JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at