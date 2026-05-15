Global Information,Inc Registered: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Global Information,Inc Registered lud am 13.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 43,14 JPY. Im Vorjahresviertel hatte Global Information,Inc Registered 68,01 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 17,47 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 905,4 Millionen JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,10 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at