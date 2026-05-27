Global Infratech Finance stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Global Infratech Finance äußerte sich am 26.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 3,15 INR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -17,410 INR je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 92,71 Prozent auf 13,8 Millionen INR. Im Vorjahresviertel hatte Global Infratech Finance 189,5 Millionen INR umgesetzt.

Global Infratech Finance hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Verlust von 5,760 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es -23,150 INR je Aktie gewesen.

Beim Umsatz vermeldete das Unternehmen einen Rückgang um 92,11 Prozent auf 191,57 Millionen INR. Im Vorjahr hatte der Umsatz bei 15,12 Millionen INR gelegen.

Redaktion finanzen.at