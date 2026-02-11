Global Infratech Finance: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Global Infratech Finance hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 09.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 1,32 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -29,700 INR je Aktie erwirtschaftet worden.

Mit einem Umsatz von 0,1 Millionen INR, gegenüber 2,1 Millionen INR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 97,14 Prozent präsentiert.

