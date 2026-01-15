Global Innovative Platforms: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Global Innovative Platforms präsentierte in der am 13.01.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Global Innovative Platforms hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,01 USD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit 0,010 USD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie von 0,020 USD ausgewiesen. Im Vorjahr waren -0,010 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at