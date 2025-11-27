Global Knafaim Leasing: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Global Knafaim Leasing äußerte sich am 25.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,01 ILS ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,070 ILS erwirtschaftet worden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 37,74 Prozent auf 5,8 Millionen ILS ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 9,4 Millionen ILS in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at