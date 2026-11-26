Global Knafaim Leasing lud am 23.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,02 ILS, nach 0,010 ILS im Vorjahresvergleich.

Global Knafaim Leasing hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 7,5 Millionen ILS abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 27,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 5,8 Millionen ILS erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at