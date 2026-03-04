|
04.03.2026 08:07:34
Global Markets Swing as Investors Assess Energy Price Impact
Stocks in Asia sank on Wednesday, led by sharp declines in South Korea, as the war in Iran raised concerns about spiraling energy costs.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
Der heimische Aktienmarkt drehte am Mittwoch in die Gewinnzone. Der deutsche Aktienmarkt stabilisierte sich sichtbar. Die Wall Street bewegte sich auf grünem Terrain. Die Börsen in Fernost zeigten sich zur Wochenmitte mit kräftigen Abgaben.