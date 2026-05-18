Global Media Online: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Global Media Online hat am 15.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 64,04 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Global Media Online ein EPS von 53,08 JPY je Aktie vermeldet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 14,06 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 81,60 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 71,55 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at