Global Media Online präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Global Media Online ließ sich am 15.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Global Media Online die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 30,95 JPY, nach -14,940 JPY im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz wurde auf 62,50 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 57,58 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at