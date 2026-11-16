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16.11.2026 06:31:29
Global Media Online stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Global Media Online hat am 13.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 66,19 JPY, nach 28,76 JPY im Vorjahresvergleich.
Auf der Umsatzseite hat Global Media Online im vergangenen Quartal 82,51 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 15,78 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Global Media Online 71,26 Milliarden JPY umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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