Global Media Online vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Global Media Online hat am 14.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 54,13 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 50,91 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 8,52 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 77,05 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 71,00 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at