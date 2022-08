Global Medical REIT hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Global Medical REIT präsentierte in der am 04.08.2022 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2022 endete.

Das EPS lag bei 0,030 USD. Im letzten Jahr hatte Global Medical REIT einen Gewinn von 0,040 USD je Aktie eingefahren.

Der Umsatz wurde auf 33,7 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 28,2 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at