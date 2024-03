Global Medical REIT: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Global Medical REIT hat am 28.02.2024 die Bücher zum am 31.12.2023 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,010 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,010 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Global Medical REIT in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 9,26 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 32,9 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 36,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,230 USD für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,200 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 141,05 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 2,93 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 137,04 Millionen USD in den Büchern standen.

Insgesamt hatten Analysten für das Gesamtjahr einen Gewinn von 0,250 USD je Aktie in Aussicht gestellt. Den Umsatz hatten sie auf 143,65 Millionen USD taxiert.

Redaktion finanzen.at