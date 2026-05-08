Global Medical REIT: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Global Medical REIT hat am 06.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Global Medical REIT hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,06 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,150 USD je Aktie gewesen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Global Medical REIT im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,48 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 38,1 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 37,9 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at