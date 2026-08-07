Global Medical REIT stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Global Medical REIT hat am 05.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS lag bei 4,78 USD. Im letzten Jahr hatte Global Medical REIT einen Gewinn von -0,050 USD je Aktie eingefahren.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 3,68 Prozent auf 39,8 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 41,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at