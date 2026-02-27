27.02.2026 06:31:29

Global Medical REIT stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Global Medical REIT hat am 25.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Das EPS lag bei -0,55 USD. Ein Jahr zuvor waren 0,100 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 1,46 Prozent auf 38,4 Millionen USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 39,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,910 USD vermeldet. Im Vorjahr waren 0,050 USD erwirtschaftet worden.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Global Medical REIT mit einem Umsatz von insgesamt 148,21 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 155,97 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um -4,98 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at

