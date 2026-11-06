Global Medical REIT verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Global Medical REIT äußerte sich am 04.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,67 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,450 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,54 Prozent auf 40,3 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Global Medical REIT 40,6 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at