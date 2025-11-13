Global Mixed-Mode Technology informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Global Mixed-Mode Technology hat am 12.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,54 TWD gegenüber 4,83 TWD im Vorjahresquartal.

Im abgelaufenen Quartal hat Global Mixed-Mode Technology 2,22 Milliarden TWD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 2,75 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 2,28 Milliarden TWD umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at