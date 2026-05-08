Global Mixed-Mode Technology: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Global Mixed-Mode Technology hat am 06.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Das EPS belief sich auf 4,62 TWD gegenüber 4,81 TWD je Aktie im Vorjahresquartal.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 2,11 Milliarden TWD – eine Minderung von 2,16 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 2,16 Milliarden TWD eingefahren.

Redaktion finanzen.at