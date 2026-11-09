Global Mixed-Mode Technology zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Global Mixed-Mode Technology veröffentlichte am 06.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 5,67 TWD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 4,54 TWD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite standen 2,47 Milliarden TWD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,22 Milliarden TWD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at