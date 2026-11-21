Global Net Lease Aktie
WKN DE: A14VAN / ISIN: US3793781028
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21.11.2026 23:13:27
Global Net Lease: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors
On its third-quarter 2026 earnings call, held on Nov. 5, 2026, Global Net Lease (NYSE:GNL) raised the lower end of its full-year adjusted funds from operations (AFFO, a real estate cash flow metric) guidance to $0.83 per share. For long-term investors, this focus on disciplined capital allocation helps protect dividend safety and long-term value.
Three things management said stand out.
The company is selling office properties to eliminate carrying costs and protect straight-line rent, an accounting method that averages lease payments across contract terms. Shifting capital away from office buildings protects cash flow durability across the broader portfolio.
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