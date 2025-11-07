Global Net Lease öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Global Net Lease äußerte sich am 05.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,32 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Global Net Lease ein Ergebnis je Aktie von -0,330 USD vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Global Net Lease in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 38,44 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 121,0 Millionen USD im Vergleich zu 196,6 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at