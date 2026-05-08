Global Net Lease: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Global Net Lease präsentierte am 05.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,08 USD gegenüber -0,870 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Der Umsatz lag bei 109,3 Millionen USD – das entspricht einem Abschlag von 17,46 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 132,4 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at