Global Offshore Services stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Global Offshore Services hat am 10.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS lag bei -0,93 INR. Ein Jahr zuvor waren -0,620 INR je Aktie erzielt worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 177,03 Prozent auf 117,9 Millionen INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 42,5 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at