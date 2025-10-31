Global Offshore Services: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Global Offshore Services hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 28.10.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.

Global Offshore Services hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,06 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,820 INR je Aktie gewesen.

Der Umsatz wurde auf 67,4 Millionen INR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 7,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 72,6 Millionen INR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at