Global Partner Acquisition A präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Global Partner Acquisition A hat am 13.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,15 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,530 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at