Global Partners LPPartnership Units Aktie
WKN: A0HF1S / ISIN: US37946R1095
|
08.05.2026 14:10:43
Global Partners LP Profit Rises In Q1
(RTTNews) - Global Partners LP (GLP) announced earnings for its first quarter that Increased, from last year
The company's bottom line totaled $62.96 million, or $1.85 per share. This compares with $12.49 million, or $0.36 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 15.9% to $5.321 billion from $4.592 billion last year.
Global Partners LP earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $62.96 Mln. vs. $12.49 Mln. last year. -EPS: $1.85 vs. $0.36 last year. -Revenue: $5.321 Bln vs. $4.592 Bln last year.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Global Partners LPPartnership Units
|
07.05.26
|Ausblick: Global Partners LPPartnership Units vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
26.02.26
|Ausblick: Global Partners LPPartnership Units stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)