Global Partners LPPartnership Units gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Global Partners LPPartnership Units hat am 07.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,66 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,17 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Global Partners LPPartnership Units hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4,69 Milliarden USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 6,15 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 4,42 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at