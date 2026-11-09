|
09.11.2026 06:31:29
Global Partners LPPartnership Units hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Global Partners LPPartnership Units veröffentlichte am 06.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Das EPS lag bei 1,26 USD. Im letzten Jahr hatte Global Partners LPPartnership Units einen Gewinn von 0,660 USD je Aktie eingefahren.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 42,39 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 4,69 Milliarden USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 6,68 Milliarden USD ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!