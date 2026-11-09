Global Partners LPPartnership Units hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Global Partners LPPartnership Units veröffentlichte am 06.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS lag bei 1,26 USD. Im letzten Jahr hatte Global Partners LPPartnership Units einen Gewinn von 0,660 USD je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 42,39 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 4,69 Milliarden USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 6,68 Milliarden USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at