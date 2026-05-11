Global Partners LPPartnership Units informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Global Partners LPPartnership Units stellte am 08.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS wurde auf 1,85 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,360 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 15,89 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 5,32 Milliarden USD, während im Vorjahreszeitraum 4,59 Milliarden USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at