Global Partners LPPartnership Units präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Global Partners LPPartnership Units äußerte sich am 07.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Es stand ein EPS von 1,86 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Global Partners LPPartnership Units noch ein Gewinn pro Aktie von 0,550 USD in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 6,79 Milliarden USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Global Partners LPPartnership Units 4,63 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at