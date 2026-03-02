Global Partners LPPartnership Units zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Global Partners LPPartnership Units präsentierte in der am 27.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,54 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,520 USD je Aktie generiert.

Der Umsatz lag bei 4,65 Milliarden USD – das entspricht einem Zuwachs von 11,03 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 4,19 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 2,11 USD beziffert. Im Vorjahr hatten 2,41 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahr hat Global Partners LPPartnership Units im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 8,14 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 18,56 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 17,16 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at