Global Payments Aktie
WKN: 603111 / ISIN: US37940X1028
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26.11.2026 16:27:52
Global Payments Has a $650 Million Cost-Savings Goal. Will It Be Enough?
Global Payments (NYSE:GPN) lost its buyout catalyst, but its merchant payments franchise, $650 million annual cost savings target, and expected shareholder returns offer reasons to look beyond the sell-off. The catch is its long-term debt and a low P/E tied to adjusted earnings.
Stock prices used were the market prices of Nov. 16, 2026. The video was published on Nov. 25, 2026.
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Analysen zu Global Payments Inc.
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