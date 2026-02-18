Global Payments Aktie
WKN: 603111 / ISIN: US37940X1028
|
18.02.2026 13:01:29
Global Payments Inc. Profit Declines In Q4
(RTTNews) - Global Payments Inc. (GPN) revealed earnings for fourth quarter that Drops, from last year
The company's bottom line totaled $217.524 million, or $0.92 per share. This compares with $567.173 million, or $2.25 per share, last year.
Excluding items, Global Payments Inc. reported adjusted earnings of $754.712 million or $3.18 per share for the period.
The company's revenue for the period fell 0.1% to $1.896 billion from $1.898 billion last year.
Global Payments Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $217.524 Mln. vs. $567.173 Mln. last year. -EPS: $0.92 vs. $2.25 last year. -Revenue: $1.896 Bln vs. $1.898 Bln last year.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Global Payments Inc.
|
18.02.26
|Starker Wochentag in New York: S&P 500 letztendlich mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
18.02.26
|Pluszeichen in New York: S&P 500 notiert am Mittwochnachmittag im Plus (finanzen.at)
|
18.02.26
|NYSE-Handel: S&P 500 mittags auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
18.02.26
|S&P 500-Papier Global Payments-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Global Payments-Investment von vor 10 Jahren verdient (finanzen.at)
|
18.02.26
|Börse New York: Anleger lassen S&P 500 zum Start steigen (finanzen.at)
|
17.02.26
|Ausblick: Global Payments zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
11.02.26
|S&P 500-Papier Global Payments-Aktie: So viel Verlust hätte eine Global Payments-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
04.02.26
|S&P 500-Wert Global Payments-Aktie: So viel Verlust hätte eine Global Payments-Investition von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
Analysen zu Global Payments Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Global Payments Inc.
|67,84
|-1,57%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX letztlich schwächer -- DAX schlussendlich leichter -- Nikkei letztlich in Grün - Chinas Börsen ruhen
Der heimische Aktienmarkt notierte am Donnerstag tiefer. Auch der DAX verzeichnete Verluste. Die Wall Street zeigt sich mit Verlusten. Der japanische Aktienmarkt präsentierte sich am Donnerstag gut behauptet.