Global Payments präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Global Payments hat am 05.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,05 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,130 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 3,32 Milliarden USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 69,71 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Global Payments einen Umsatz von 1,96 Milliarden USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at