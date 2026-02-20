Global Payments: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Global Payments äußerte sich am 18.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf 0,92 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,25 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 24,59 Prozent auf 1,90 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte Global Payments 2,52 Milliarden USD umgesetzt.

Die Schätzungen der Analysten für das Quartal hatten sich auf einen Gewinn je Aktie von 3,16 USD sowie einen Umsatz von 2,30 Milliarden USD belaufen.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 5,78 USD. Im Vorjahr waren 6,16 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahr von 23,75 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 7,71 Milliarden USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 10,11 Milliarden USD umgesetzt.

Analysten waren im Durchschnitt von einem Gewinn je Aktie von 12,19 USD und einem Umsatz von 9,27 Milliarden USD für das Geschäftsjahr ausgegangen.

