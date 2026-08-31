Apple Aktie
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
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31.08.2026 12:48:20
Global Phone Shipments Drop, but Apple Positioned for Record iOS Market Share Gain
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Nachrichten zu Apple Inc.
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18:00
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18:00
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28.08.26
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28.08.26
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28.08.26
|Starker Wochentag in New York: Anleger lassen Dow Jones am Mittag steigen (finanzen.at)
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28.08.26
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27.08.26
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27.08.26
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Analysen zu Apple Inc.
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|Apple Neutral
|UBS AG
|06:58
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10.08.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|03.08.26
|Apple Halten
|DZ BANK
|31.07.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|31.07.26
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|08.07.26
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|07.07.26
|Apple Overweight
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|25.06.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.06.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:58
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10.08.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
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|30.01.26
|Apple Underweight
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|Apple Underweight
|Barclays Capital
|05.08.26
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|03.08.26
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|DZ BANK
|31.07.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|31.07.26
|Apple Hold
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|27.07.26
|Apple Hold
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