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03.08.2026 06:31:29
Global Security Experts: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Global Security Experts gab am 31.07.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Das EPS wurde auf 21,42 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Global Security Experts 13,32 JPY je Aktie verdient.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 23,88 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 2,77 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 2,24 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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