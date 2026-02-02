Global Security Experts präsentierte Quartalsergebnisse

Global Security Experts lud am 30.01.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 27,56 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 19,57 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 2,85 Milliarden JPY gegenüber 2,28 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at