Global Security Experts: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Global Security Experts äußerte sich am 30.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 63,38 JPY gegenüber 25,54 JPY im Vorjahresquartal.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 24,05 Prozent auf 3,38 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,72 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at