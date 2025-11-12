Global Ship Lease A: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Global Ship Lease A hat am 10.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,59 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Global Ship Lease A ein EPS von 2,22 USD je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 192,7 Millionen USD – ein Plus von 10,69 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Global Ship Lease A 174,1 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at